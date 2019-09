Pepa: "Esta será a primeira de muitas vitórias"

O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, durante o jogo da Primeira Liga de Futebol contra o Desportivo das Aves, realizado no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, 20 de setembro de 2019. JOSÉ COELHO/LUSA

Treinador do Paços estreou-se a ganhar logo no primeiro jogo em que orientou a equipa casa.

Pepa estreou-se a ganhar no comando técnico do Paços de Ferreira. Depois da derrota em casa do Famalicão, o ex-treinador do Tondela ficou com motivos para sorrir depois de ver a sua nova equipa dar a volta ao marcador, com golos de Douglas Tanque e de Diaby.

"Uma grande vitória. É isto que queremos. Tenho que começar pelos adeptos. Depois de um ano de subida, pela dinâmica de vitória, sentia-se tristeza por não conseguir a primeira vitória. Esta será a primeira de muitas, com esta atitude, garra e determinação. Não tenho dúvidas que será a primeira de muitas", reforçou o treinador do Paços de Ferreira.

O técnico de 38 anos que está no quinto clube como treinador principal reconheceu que o "que foi falado ao intervalo foi importante". "Tenho de realçar um grande golo do Aves no primeiro remate à baliza. Estava a faltar-nos um golo, profundidade, com o jogo afunilado, não estávamos a ser objetivos. A segunda parte foi toda nossa. A estatística é-nos favorável, mas o que interessa é a bola lá dentro".