Paços de Ferreira fica sem dois defesas para a receção ao Benfica

O Paços de Ferreira recebe o Benfica no sábado.

O Paços de Ferreira não vai poder contar com os contributos de João Góis e Marco Baixinho para a receção ao Benfica, depois de os dois defesas terem visto o cartão amarelo na derrota com o V. Setúbal (1-0), em jogo da 23ª jornada do campeonato. Os dois jogadores viram o quinto amarelo na I Liga no desafio com os sadinos, pelo que vão ter de cumprir castigo na partida com os encarnados.

Na presente temporada, João Góis foi opção em dez jogos oficiais, enquanto Marco Baixinho já alinhou em 17 partidas. Recorde-se que Paços de Ferreira e Benfica defrontam-se no próximo sábado, pelas 20h30, no Estádio da Capital do Móvel.