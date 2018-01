Mateus é baixa para a receção ao Marítimo

O Paços de Ferreira, no 16.º lugar, com 14 pontos, vai defrontar o Marítimo, sexto classificado, com 27, no estádio Capital do Móvel, no sábado, às 18h15, num jogo da 18ª jornada da I Liga.

O médio brasileiro Mateus é o grande ausente dos convocados do Paços de Ferreira, hoje divulgados pelo treinador interino Filipe Anunciação, para o jogo com o Marítimo, da 18.ª jornada da I Liga de futebol, no sábado.

Mateus foi suplente não utilizado nos dois últimos jogos do campeonato, alinhando pela última vez nos derradeiros 26 minutos do encontro com o FC Porto, para a Taça da Liga (derrota caseira por 3-2), e agora fica mesmo fora dos convocados, na única alteração relativamente aos eleitos para a partida com o Portimonense, na última jornada (1-1).

Welthon faz trabalho de ginásio e continua de fora da competição, à semelhança do guarda-redes Marco Ribeiro, a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo.

A lista de ausentes integra ainda Rui Correia e Filipe Ferreira, ambos à procura de ritmo competitivo, além do guarda-redes João Pinho e do defesa Francisco Afonso, todos por opção, e ainda do avançado Bruno Leite, reforço brasileiro que hoje realizou o primeiro treino em Paços.

Lista dos 18 convocados:

Guarda-redes: Mário Felgueiras e Rafael Defendi.

Defesas: Marco Baixinho, Miguel Vieira, Quiñones, João Góis, Ricardo e Bruno Santos.

Médios: André Leal, André Leão, Gian, Vasco Rocha e Pedrinho.

Avançados: Bruno Moreira, Xavier, Mabil, Hêndrio e Luiz Phellype.