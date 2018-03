João Henriques: "É daquelas fases..."

Treinador do Paços de Ferreira aborda os últimos jogos da equipa e o próximo, frente ao Moreirense.

Cada vez mais aflito na classificação, a caminho de um jogo com um adversário direto - o Moreirense de Petit, antecessor na Mata Real - e mais uma vez obrigado a mexer na estrutura defensiva do Paços de Ferreira, João Henriques dispensou, este sábado, a oportunidade de se desculpar com as constantes alterações que os castigos e lesões lhe oferecem, mais uma. "Não é por aí que as coisas não nos têm corrido bem", afirmou o treinador, que continua sem poder contar com o médio-defensivo André Leão e tem agora Gian, outro trinco, castigado por dois jogos.

"A maior parte dos golos que sofremos não tem a ver com a linha defensiva em si", defendeu João Henriques, num exercício de serenidade, um dos predicados que espera ver refletidos na equipa, amanhã, em Moreira de Cónegos: "Se olharmos para o jogo do Benfica, os dois primeiros surgem de erros individuais; vamos um bocadinho mais para trás, a Setúbal: é num livre frontal, também de um erro, uma falta desnecessária que cometemos e depois acontece o golo. Em casa, os golos que sofremos com o Tondela são, novamente, de transição de posicionamentos, e têm sido os erros individuais que nos têm prejudicado e são contextos completamente diferentes", defendeu.

"Não é pelas mudanças que temos feito, obrigatórias ou por opção" que o Paços de Ferreira tem vindo a perder pontos, insistiu: "É daquelas fases, daqueles ciclos negativos em que as equipas precisam de três ou quatro oportunidades para fazer um golo, que é o nosso caso, e o adversário, logo na primeira situação, logo no primeiro erro que cometemos, tem feito, mas estamos a trabalhar para inverter isso", disse.

"Sabemos que acontece em todas as equipas", sublinhou João Henriques, seguro de que este ciclo terminará e com esperança de que seja já amanhã: "É disso que estamos à procura, de chegar a Moreira de Cónegos e vamos nós aproveitar os erros do adversário, vamos ser consistentes para não sofrermos golos e para marcar, porque nós vamos para ganhar, mesmo, e não para empatar".