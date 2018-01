Assis no meio-campo depois de Rúben Micael

O médio chega à Mata Real cedido pelo Braga. Entretanto, Rúben Micael é opção válida.

Os responsáveis do Paços de Ferreira acertaram com a SAD do Braga a cedência de Assis, até ao final da temporada. É mais um reforço de peso para o meio-campo da equipa agora orientada por João Henriques, que conta já com Rúben Micael, outro médio, cujo certificado internacional já deu entrada nos serviços federativos, pelo que é mais uma opção para a estreia do treinador, na casa do Aves, esta jornada.

Rafael Assis destacou-se na época passada ao serviço do Chaves, de onde saiu, precisamente, há um ano para acompanhar a transferência do treinador Jorge Simão para a Pedreira. O médio brasileiro, de 27 anos, apresenta um nível técnico interessante, por isso, constitui uma mais-valia para o plantel dos pacenses.

Pouco utilizado por Abel Ferreira, que o chamou para cumprir apenas 25 minutos no compromisso frente ao São Martinho, na Taça de Portugal, Assis vê, assim, ampliadas as possibilidades de jogar regularmente. O empréstimo do médio será formalizado esta sexta-feira, após o treino.