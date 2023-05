Declarações de César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, no final do encontro com o Braga (3-0), referente à 34ª e última jornada da Liga Bwin

Contrariedades: "O Antunes sentiu uma dor na muscular na perna no aquecimento e acabámos por substituí-lo, já tínhamos seis ou sete baixas, hoje o Maracás também se lesionou no jogo, o Zé Uilton não podia jogar, o Marafona sentiu-se mal durante a noite, esteve até à última da hora para ver se podia jogar, o Adrian também sentiu um desconforto, tivemos algumas dificuldades em formar um onze com os que jogam mais vezes, entrou o Mauro [Couto], com 17 anos, naturalmente sem o mesmo ritmo, apesar de treinar bem e com qualidade, e tirámo-lo ao intervalo."

Reação ao desaire em Braga: "Não entrámos bem no jogo, sofremos logo um golo e o Braga pôs o jogo como queria, uma equipa confiante, a fazer um grande campeonato, com grandes jogadores, e nós numa fase de frustração queríamos vir aqui com um comportamento digno e isso acabou por acontecer, criámos uma situação ou outra, mas não fomos objetivos e o Braga foi construindo o resultado. Vitória justa do Braga, mas a minha equipa nunca se rendeu."

Erros e segunda volta: "Foi uma época muito atribulada, tínhamos muita expectativa porque tínhamos feito um bom trabalho na anterior, conseguimos a manutenção a seis jornadas do fim, mas tivemos dificuldades no planeamento da época e na construção do plantel e isso condicionou muito o início da temporada. Nunca aconteceu aquela vitória para criar índices de confiança, depois deu-se a rutura, eu saí, houve várias lesões de jogadores importantes, chegámos a ir jogar com o Benfica com menos 12 jogadores, veio um colega que não conseguiu nenhum ponto, e quando eu regresso a equipa transformou-se e fizemos 21 pontos, uma segunda volta fantástica, com um futebol positivo. Foi uma época muito atípica, nós também errámos, toda a gente errou, não estou só a dar desculpas, estou aqui a dar a cara como treinador."

Futuro: "Houve já uma conversa com a direção no sentido da continuidade, tenho contrato, temos que ter mais conversas, mas à partida o sentido é de continuidade".