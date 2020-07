Homem-golo de junho na I Liga é uma estreia: Corona e Toni Martínez ficaram para trás

Avançado brasileiro Douglas Tanque premiado pelos treinadores da I Liga.

Os resultados da votação para melhor avançado da I Liga de junho traz-nos uma estreia. Douglas Tanque, do Paços de Ferreira, foi considerado pelos treinadores o homem-golo do último mês.

O brasileiro venceu a votação com 21,11 por cento dos votos, à frente de Jesus Corona, do FC Porto (12,22 por cento) e Toni Martínez, do Famalicão (11,11 por cento).

Douglas Tanque, de 26 anos, marcou quatro golos em cinco jogos disputados.