Holsgrove: bom vento escocês chegou de Espanha

Holsgrove esteve em destaque na vitória que devolveu esperança aos castores, que o detetaram na segunda equipa do Celta de Vigo e não o largaram. A época pacense tem sido dura, mas o talento de Holsgrove, de 23 anos, encontrou maneira de dar nas vistas. O arranque foi difícil, mas o scouting pacense confiava no que tinha visto na Galiza.

O médio escocês Holsgrove tem dado nas vistas no plantel dos castores e nos últimos jogos foi mesmo considerado um dos jogadores em maior destaque da equipa. No início da época, teve alguma dificuldade em afirmar-se quando foi chamado à equipa e uma lesão afastou-o algumas semanas. O médio entrou no radar do Paços de Ferreira graças ao scouting dos castores, com a ajuda do diretor desportivo Carlos Carneiro, e assinou contrato por três temporadas.

Formado nas escolas do Reading, de Inglaterra, foi emprestado ao Atlético Baleares de Espanha, onde realizou 22 jogos e marcou dois golos. Em 2020, o Celta de Vigo contratou-o e nessa época chegou mesmo a fazer seis jogos na equipa principal, marcando um golo. No ano seguinte, jogou na equipa B do Celta e foi aí que chamou à atenção do scouting pacense, que não hesitou em aconselhar a contratação definitiva. Marcou, até ao momento, dois golos, ambos de pé esquerdo, o seu pé preferencial, e ambos de meia distância, o primeiro contra o Braga e agora no último jogo, contra o Estoril.

Nas últimas jornadas, jogadores que inicialmente foram bastante criticados estão a ter grande destaque na qualidade do jogo dos pacenses, destacando-se, além de Holsgrove, Rui Pires e Nigel Thomas.

Dois regressos previstos

César Peixoto não pôde contar com Gaitán no Estoril devido a uma amigdalite. Para o seu lugar foi chamado Hernâni, que acabou por ser uma agradável surpresa. O treinador pacense treinou ontem e deu folga hoje e amanhã. Para o confronto com o Boavista, no domingo, além de Gaitán, também Maracás regressa, após ter cumprido castigo.