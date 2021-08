"Hoje podemos beber um copinho para festejar, mas amanhã é Estoril"

Declarações de Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, à SportTV, após a vitória por 1-0 sobre o Tottenham.

Análise ao jogo: "Acho que fizemos um jogo consistente, um bom jogo. Acima de tudo, melhorámos nos aspetos em que não tínhamos estado bem no último jogo. Tivemos a capacidade de sermos competitivos. Ganhámos, poderia ser por mais do que um golo, e digo-o sem sobranceria... A diferenças das equipas são abismais, embora o onze que o Tottenham apresentou. Mas a verdade é que eles não tiveram uma bola de golo. Isso deixa-me satisfeito. O resultado e também a diferença em relação ao último jogo. O trabalho é sempre perceber o que fizemos mal e melhorar no jogo seguinte.

Capacidade de gerir corretamente os momentos do jogo: "Não há ideias, instruções, formas de dotar os jogadores de maturidade, se eles não a tiverem. Temos jogadores muito experientes na equipa e revelamos essa capacidade para gerir os momentos do jogo. É mérito dos jogadores."

Sonhar pelo apuramento: "Neste momento, o meu foco virou-se para o Estoril. Não consigo pensar mais além. Hoje está fechado, podemos beber um copinho para festejar, mas amanhã é Estoril."

Que título daria a este momento histórico? "Assim a quente tenho dificuldade em dar uma boa resposta. Vou pensar e digo-lhe numa próxima ocasião, seguramente."