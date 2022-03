"Guerra na Ucrânia? Pensa-se sempre que o homem já tinha evoluído o suficiente"

André Ferreira, guarda-redes do Paços de Ferreira

Redação com Lusa

André Ferreira, guarda-redes do Paços, fala sobre uma época recheada em termos pessoais e aborda o principal tema da atualidade.

O guarda-redes André Ferreira explica a titularidade no Paços de Ferreira com a capacidade mental e de trabalho, responsáveis pelo sentimento de "inconformismo" alimentado nas épocas em que jogou menos tempo nas ligas portuguesas de futebol.

"O guarda-redes é a posição em que é mais difícil de entrar na equipa, porque quem joga mais, normalmente, joga quase todos os jogos. O que eu sempre pensei foi preparar-me o melhor possível, para aproveitar depois a oportunidade que haveria de surgir", disse André Ferreira, à agência Lusa.

O guarda-redes pacense aproveitou a lesão de Jordi para agarrar a titularidade e é hoje o elemento mais utilizado do plantel, com mais de 2.500 minutos. Por um jogo (devido à covid-19) deixou de ser um dos totalistas absolutos na I Liga, após três épocas em que alinhou em 25 encontros, menos três do que os que já disputou esta temporada.

"A época está a correr acima das minhas expectativas? Penso que a realidade hoje está a ajustar-se mais às minhas expectativas. Nunca pensei como suplente e nunca me conformei, trabalhando sempre como se estivesse a jogar. É verdade que não tinha esta regularidade, mas trabalhava sempre no máximo, sabendo que a decisão final cabia ao técnico", argumentou.

André Ferreira, de 25 anos, falou abertamente de tudo, incluindo dos tempos recentes de incerteza na Europa e no mundo por causa da guerra na Ucrânia, afirmando estar "muito atento e preocupado". "Já aconteceram coisas destas na história, mas pensa-se sempre que o homem já tinha evoluído o suficiente para resolver os problemas de outra forma", concluiu.