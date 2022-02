Guerra na Ucrânia: capitão do Paços com uma braçadeira especial

Marco Baixinho envergou uma braçadeira de homenagem à Ucrânia no encontro com o Belenenses.

O capitão do Paços de Ferreira, Marco Baixinho, envergou uma braçadeira com a bandeira ucraniana e uma pomba da paz, no jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin, frente ao Belenenses.

Esta homenagem à população ucraniana teve anuência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), após pedido dos pacenses, com a intenção de "demonstrar toda a sua solidariedade para com os mais recentes acontecimentos" no território ucraniano.

O Paços de Ferreira "vai homenagear a Ucrânia, através do capitão de equipa, que vai utilizar uma braçadeira com a bandeira daquele país do Leste europeu, com uma pomba branca, a simbolizar a paz. Este pedido dos castores, face à situação de guerra que se vive entre a Ucrânia e a Rússia, e numa clara homenagem à Ucrânia, teve a anuência da LPFP", explicou a entidade que rege a I e II Ligas, em comunicado.

Na quinta-feira, a Rússia lançou uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos mais de 120 mortos, incluindo civis, e centenas de feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 100.000 deslocados no primeiro dia de combates.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e desnazificar" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo de seus "resultados" e "relevância".

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.