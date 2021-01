Guarda-redes do Paços de Ferreira multado em 286 euros devido à cor dos collants

No jogo do Paços de Ferreira em casa do Marítimo, Jordi apresentou-se com "uns collants de cor diferente dos permitidos por lei", o que originou o "atraso no início do jogo". O guarda-redes foi multado em 286 euros.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta segunda-feira o mapa de castigos, onde consta uma multa a Jordi, devido à cor dos collants que o guarda-redes do Paços de Ferreira usou no jogo com o Marítimo, da 15.ª jornada.

De acordo com o relatório, Jordi "apresentou-se com uns collants de cor diferente dos permitidos por lei e essa regularização de equipamento originou o atraso no início do jogo, em 4 minutos." Por essa razão, o brasileiro foi multado em 286 euros.