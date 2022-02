Nuno Santos aceitara o desafio, no podcast do clube: marcava ao Vizela ou cozinhava para um companheiro de equipa.

O golaço com que Nuno Santos devolveu a igualdade ao marcador, na vitória (2-1) sobre o Vizela, dispensou o médio de uma aventura na cozinha com direito de difusão nas redes sociais do clube.

O desafio fora aceite dias antes, em entrevista no podcast do Paços: marcava um golo ou cozinhava um jantar para um companheiro de equipa. "Mas tenho de caprichar, não pode ser uma massa com bife? Posso ter a ajuda da minha mãe no auricular", perguntou, rápido a encontrar soluções, de resto, o mesmo que fez na partida com o Vizela, que a equipa esteve a perder, apesar de jogar em vantagem numérica desde cedo.

Nuno Santos começou como extremo-direito, recuou depois para o meio-campo defensivo, e foi dali que assinou uma bela exibição, com o tal golo que o dispensou da cozinha.