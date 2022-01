Gaitán é reforço do Paços de Ferreira: os detalhes do contrato

Gaitán voltou ao Estádio da Luz, mas com as cores do Braga

Antigo jogador do Benfica vai reencontrar César Peixoto, colega de equipa em 2010/2011, no Estádio da Luz.

Brilhou no Benfica, regressou através do Braga e vai conhecer, agora, mais um clube em Portugal. Nico Gaitán é reforço do Paços.

O jornal O Jogo sabe que o canhoto assinou com o emblema da Capital do Móvel até final de época, com mais uma de opção.

O jogador estava livre, depois de dizer adeus ao Peñarol, casa que acolheu o internacional argentino depois de terminada a passagem por Braga.

