Pouco depois de entrar em campo, Gaitán reduziu (2-4) para o Paços de Ferreira no encontro da ronda 25 frente ao FC Porto. Foi o quarto golo da carreira do argentino em jogos contra os dragões, depois de dois ao serviço do Benfica e um pelo Braga. Foi, aliás, a estreia a marcar com a camisola dos castores.

