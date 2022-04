Gaitán é para renovar: "Não veio por uma questão de marketing"

Presidente Paulo Meneses assumiu já ter conversado com o jogador sobre o tema.

Paulo Meneses dispensa aguardar pelo fim da época para perceber se Nico Gaitán deve manter-se no plantel do Paços de Ferreira. A pedido do técnico César Peixoto, o internacional argentino reforçou os castores em janeiro, no mercado de inverno, e pegou de estaca, conquistando rapidamente o presidente do clube.

"Gostaria imenso que o Nico continuasse. E se depender do Paços de Ferreira, ele vai continuar. É claro que isso vai depender também da vontade do jogador", testemunhou Paulo Meneses em declarações à "Sport TV+", horas antes do jogo com o Sporting, revelando ter já conversado com o jogador. "A brincar, já lhe disse isso e ele respondeu-me também a brincar. No Paços de Ferreira, quando dizemos as coisas com boa disposição, temos muita verdade no que dizemos. Já lhe fiz saber isso no fim do último jogo [frente ao Moreirense]. Não tenho dúvidas de que há abertura da parte dele para continuar", referiu.

Encantado com o empenho de Gaitán, que está em dúvida para a receção ao Marítimo devido a um traumatismo no joelho esquerdo (realizou ontem um exame que determinará a disponibilidade) no decurso do jogo com o Sporting, Paulo Meneses garantiu ainda que o clube não deu um tiro no escuro quando avançou para o extremo. "Não veio por uma questão de marketing, veio porque acreditava em si e porque nós acreditávamos nele", vincou o dirigente, certo de que o jogador, juntamente com outros, ajudou a compensar as saídas de Douglas Tanque e Stephen Eustáquio. "Eram peças fundamentais e, apesar disso, conseguimos encontrar soluções", vincou.