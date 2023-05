Gaitán chega aos 200 frente ao Sporting e com sede de acelerar

Internacional argentino vai atingir frente ao Sporting, na próxima jornada, na Capital do Móvel, as duas centenas de jogos no campeonato português.

No topo da lista de jogadores que atuam na I Liga com o currículo mais preenchido (três títulos de campeão, duas Taças de Portugal, cinco Taças da Liga, uma Supertaça, uma Liga Europa e ainda um campeonato argentino e outro uruguaio), Nico Gaitán vai atingir na próxima jornada o jogo 200 no campeonato português e logo frente ao Sporting, o segundo adversário que mais vezes defrontou em solo nacional (17 encontros, apenas superados pelos 21 frente ao FC Porto).

O percurso de Gaitán na I Liga começou em 2010/11, tendo andado sempre acima das duas dezenas de jogos por época no campeonato enquanto esteve no Benfica (seis temporadas). No primeiro regresso a Portugal após experiências no Atlético Madrid, Dalian (China), Chicago Fire e Lille, o médio não foi além dos 18 jogos pelo Braga e depois, no segundo retorno após ter representado o Peñarol, do Uruguai, cumpriu apenas seis partidas em meia época no Paços, assumindo-se na campanha atual como elemento essencial para César Peixoto. Gaitán já jogou nas duas faixas do ataque e também no meio-campo, tendo sido esta última posição a que ocupou em Vizela, anteontem, onde abriu o marcador.

Em 199 jogos na I Liga, traduzidos em 13 433 minutos de competição, o argentino soma 32 golos e 66 assistências.