Gaitán anuncia continuidade no Paços de Ferreira. "Houve um detalhe..."

Declarações de Gaitán após o Paços de Ferreira-Benfica (0-2), partida da 34ª e última jornada da Liga Bwin

O Benfica: "Todos sabem que passei muitos anos no Benfica. Foi especial, mas estou em Paços de Ferreira e tenho de defender esta camisola como no passado defendi sempre a do Benfica"

Sobre o jogo: "O que fez a diferença foi que o Benfica marcou quando foi à nossa baliza. Se tivéssemos tido um pouco mais de sorte, podíamos ter marcado".

A opção pelo Paços de Ferreira: "Eu vim para cá por causa do César Peixoto, foi ele que me ligou. Fui muito bem tratado por toda a gente desde o primeiro dia. Houve um detalhe muito importante: quando me lesionei com o Sporting disseram-me que queriam que eu ficasse na próxima época. O clube já me disse que quer que eu continue e deixa-me feliz esse voto de confiança. Já está tudo apalavrado para continuar".