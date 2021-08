"Foi uma vitória histórica, sabendo das diferenças abismais entre as duas equipas"

Declarações de Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, após a vitória por 1-0 sobre o Tottenham.

Vitória histórica: "Foi uma vitória histórica, não se trata da passagem da eliminatória, mas de uma vitória histórica, sabendo das diferenças abismais entre as duas equipas. Esta vantagem é curta e não nos dá muito conforto na segunda mão, mas, ainda assim, foi uma vitória."

Melhorias face ao jogo com o Boavista: "É impossível apontar a razão deste desfecho hoje. A minha função enquanto treinador é melhorar as competências da equipa, treinar e ver coisas que não estiveram bem. Foi importante analisar o Boavista e o porquê do resultado. O que fizemos desse jogo para hoje foi de uma diferença abismal. Falo da nossa capacidade competitiva, não só jogar bem aqui ou ali, porque fomos consistentes no jogo. O Tottenham não tem uma situação de golo."

Contas da eliminatória: "A responsabilidade não aumenta com este resultado. Vamos ter de nos focar já no próximo jogo, que será o mais importante das nossas vidas."