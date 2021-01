Foi "batizado" nos juvenis e agora no Paços garante: "Europa é sonho para conquistar"

Na época passada, fez 31 jogos e dois golos e esta temporada começou por não jogar, mas trabalhou "firme" para agarrar a oportunidade quando ela surgisse. E, diz, tem a vindo "a cumprir"

Com contrato até 2022, Maracás cumpre a segunda época no Paços de Ferreira. O central brasileiro considera que a equipa tem possibilidade de "pensar mais alto" do que a permanência.

"Começámos muito bem, assimilámos muito bem as ideias do míster Pepa, estamos em sexto e ambicionamos chegar a lugares mais altos", prometeu, defendendo que "voltar à Europa é um sonho do Paços", onde o clube já esteve por três vezes: em 2007/08, em 2009/10 e 2012/13.

"É um sonho que temos para conquistar. Quanto mais alto pudermos chegar, melhor", apontou. "O clube pode lutar por esse objetivo, as condições que oferecem aos atletas e à equipa técnica são das melhores, terminar nos lugares altos é um sonho e estamos a lutar para os alcançar. Primeiro, queremos ficar distantes da parte lá de baixo e depois a Liga Europa será uma consequência", sublinhou o jogador que foi utilizado nos últimos três jogos do campeonato.

"Comecei por não jogar no início da época, mas ninguém tem lugar garantido. Sabia que numa hora ou noutra surgiria a minha oportunidade. Continuei a dar o meu melhor todos os dias para agarrar a oportunidade quando chegasse e continuar a jogar", explicou. "Acho que estou a cumprir e tenho feito bons jogos, mas é óbvio que posso melhorar sempre algumas coisas"

"Batizado" nos juvenis

Chama-se Jóbson de Brito Gonzaga, mas é conhecido por Maracás, cidade onde tem casa, no interior da Bahia. "Quando fui fazer um teste nos juvenis do Sport Clube Bahia, o treinador, Rodrigo Chagas, perguntou de onde era, disse que era de Maracás e fiquei assim batizado para o futebol", recordou. E quando chegou ao Paços, começaram a tratá-lo "por Maracás". "Aceitei tranquilamente", atirou.