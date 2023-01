Filho de Alan brilha nos juniores do Paços e tem pretendentes

Rodrigo Osório estuda uma proposta pacense para assinar contrato profissional.

Rodrigo Osório, filho de Alan, ex-jogador e diretor de Relações Institucionais do Braga, tem brilhado nos juniores do Paços de Ferreira. O extremo-direito, 18 anos, que está a estudar uma proposta da Direção liderada por Paulo Meneses para assinar contrato profissional, tem sido alvo do interesse de outros clubes da I Liga e emblemas estrangeiros.

Desde o verão de 2021 no Paços de Ferreira, Rodrigo Osório soma esta época nove golos e uma assistência em 21 jogos pelos juniores e já foi chamado por César Peixoto para treinar com o plantel principal.

Também Miguel Morais, lateral-direito da equipa de sub-19, orientada por Rui Vieira, tem treinado com frequência com o plantel principal, estando mesmo inscrito na Liga. Com 18 anos, Miguel Morais foi utilizado em 18 jogos da equipa que, a uma jornada do final da primeira fase, ocupa o sétimo lugar da zona Norte da I Divisão do Nacional de Juniores A.