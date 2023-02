Lateral direito não fazia parte das opções de César Peixoto.

Terminou a ligação entre Fernando Fonseca e o Paços de Ferreira. O defesa-direito, que já não contava para César Peixoto desde a sua reentrada no clube, chegou a acordo para a rescisão.

Para o lado direito do sector defensivo, o treinador fica com Juan Delgado e Jorge Silva. O Paços de Ferreira não coloca de parte a possibilidade de ir mais além no emagrecimento do plantel.