Feito com lugar na história: Paços de Ferreira vence Tottenham

Paços de Ferreira venceu o Tottenham na primeira mão do play off da Conference League

O Paços de Ferreira venceu o Tottenham, por 1-0, na primeira mão do play off da Conference League. O golo decisivo foi marcado por Lucas Silva, no período de compensação da primeira parte.

Os pacenses beneficiaram do golo marcado em cima do intervalo (45 minutos) pelo jogador brasileiro Lucas Silva e vão agora defender essa magra vantagem sobre a equipa orientada pelo português Nuno Espírito Santo.

O jogo da segunda mão está marcado para a 26 de agosto, em Londres.