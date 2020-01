Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Pepa, após a derrota frente ao Benfica (2-0).

Mais posse de bola: "Tentámos de tudo, jogar o jogo pelo jogo. Tivemos alguma dificuldade no primeiro golo, depois o trabalho do Rafa é incrível, mas tenho de reforçar aqui porque foi um momento do jogo complicado. No momento de jogo de transição, em que o Benfica é muito forte. Nós sabíamos disso, estávamos precavidos. Faltou-nos agressividade, no bom sentido, no último terço. Faltou-nos o último passe, faltou-nos clarividência e discernimento no último terço".

Benfica: "Foi muito forte. Especialmente nas transições. Aquilo que o Bruno disse é verdade, isto é o Paços de Ferreira. Jogar o jogo pelo jogo, apesar de saber das mais valias do outro lado. Uma entrega total, mas faltou-nos agressividade no último terço. Agressividade no bom sentido".