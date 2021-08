Experiente guarda-redes espanhol apontado como alvo do Paços

Iago Herrerín está sem clube após deixar o Atlético de Bilbau.

Iago Herrerín, experiente guarda-redes espanhol de 33 anos, é esta segunda-feira apontado ao Paços de Ferreira. Segundo o "As", os castores estão interessados na contratação do guardião, que se encontra livre no mercado após uma longa ligação ao Atlético de Bilbau.

O diário espanhol dianta que Herrerín está a equacionar a mudança para o futebol português, mas indica que a proposta não é financeiramente muito atrativa, o que pode ser um sério revés para as intenções do clube português.

Recorde-se que Jordi, guarda-redes titular na época passada, sofreu uma grave lesão e a baliza tem sido defendida por André Ferreira neste início de temporada.