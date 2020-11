Emprestado pelos mexicanos do Cruz Azul, o médio português marcou pela segunda jornada consecutiva e torna-se cada vez mais influente.

Stephen Eustáquio está de volta aos grandes momentos que lhe garantiram a cobiça de vários clubes e lhe valeram a assinatura do contrato com os mexicanos do Cruz Azul. O médio de 23 anos foi a grande figura da vitória do Paços de Ferreira na receção ao FC Porto e teve participação ativa em alguns dos melhores momentos do jogo: recuperou a bola no primeiro golo, marcado por Dor Jan, foi o autor do segundo, através de um remate forte, e ainda enviou uma bomba à trave. Uma exibição de luxo diante de um adversário ao qual o médio já tinha marcado na carreira: em 2017/18, então com a camisola do Chaves, restabelecera o empate (1-1) na Taça da Liga.

Foi, aliás, um dos poucos golos que marcou na carreira. Ao todo, soma apenas quatro, metade dos quais, curiosamente, marcados nas últimas duas jornadas; o golo ao FC Porto junta-se a outro, na semana passada, diante do Nacional.

Para trás ficaram os maus momentos que viveu no início do ano passado. A 26 de janeiro de 2019, numa altura em que estava a disputar apenas o segundo jogo pelo Cruz Azul, treinado na altura pelo português Pedro Caixinha, Eustáquio sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou afastado dos relvados alguns meses.

Um jogo marcado ainda por um vermelho que viu dois minutos depois de ter entrado com o Tijuana, mas em que, depois de recorrer ao VAR, o árbitro anulou o cartão. O problema maior surgiria depois e afastou o jogador dos relvados. Depois de recuperar, foi cedido ao Paços de Ferreira no mercado de inverno de 2019/20 e recuperou a alegria.