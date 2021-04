Eustáquio reage ao lance da expulsão no Paços de Ferreira-Benfica

Eustáquio recorreu às redes sociais

"A primeira coisa que fiz depois do jogo foi ter com o árbitro Hugo Miguel e pedi desculpa porque, depois de rever o lance, soube que tinha sido bem expulso", publicou Stephen Eustáquio nas redes sociais, reagindo ao lance da expulsão ao minuto 22 do Paços de Ferreira-Benfica, lance que ganhou dimensão maior depois das declarações de Jorge Jesus no final do jogo. Bem como as reações de Pepa e Paulo Meneses, presidente pacense, às palavras do treinador encarnado.

"Tenho um metro e setenta e oito, mas uma alma do tamanho do mundo que me permite lutar por sonhos e alcançar objetivos. Graças a Deus, tenho 24 anos e muito ainda para andar, muito jogo para ganhar e muito duelo para vencer. Só quem me conhece sabe, mordo quando tenho que morder e ajudo quando um irmão precisa. Isto ainda agora começou, tenho muitos jogos pela frente...", pode ler-se.