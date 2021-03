Eustáquio e Luther Singh chamados às seleções de Canadá e África do Sul

Médio luso canadense é opção para disputar embates relativos à qualificação para o Mundial'2022. Extremo sul-africano poderá contribuir para a caminhada até à próxima CAN

Stephen Eustáquio e Luther Singh, futebolistas da equipa do Paços de Ferreira, foram convocados, respetivamente, para as seleções principais de Canadá e de África do Sul, para disputar jogos de qualificação, anunciou esta segunda-feira o clube nortenho.

"Stephen Eustaquio e Luther Singh estão,. esta semana a representar as seleções do Canadá e da África do Sul, respetivamente. Os dois atletas do FC Paços de Ferreira vão disputar jogos oficiais de qualificação", pode ler-se na nota publicada pelo emblema dos castores na Internet.

A seleção do Canadá, pela qual Eustáquio tem uma internacionalização, realizará dois embates de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, no Catar. Os norte-americanos defrontam, a 26 de março, as Bermudas e, a 28 de março, mede forças com as Ilhas Caimão.

Por sua vez, a seleção da África do Sul, representada por Luther Singh em sete ocasiões, vai opôr-se à congénere do Gana, a 25 de março, e à do Sudão, em 28 de março. No caso, os dois desafios são relativos à etapa de qualificação para a próxima Taça das Nações Africanas (CAN).

Stephen Eustáquio e Luther Singh são dois dos jogadores em maior evidência na equipa sensação da Liga NOS, o Paços de Ferreira, sob orientação de Pepa. O médio luso canadense já participou em 26 jogos (dois golos) e o extremo sul africano atuou em 24 desafios (cinco golos).