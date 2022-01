Eustaquio despede-se do Paços: "Sentimento de dever cumprido"

Eustáquio, reforço do FC Porto

Mensagem do médio nas redes sociais antes de ser oficializado pelo ​​​​​​​FC Porto.

Stephen Eustaquio despediu-se do Paços de Ferreira, com uma mensagem nas redes sociais, pouco antes de ser oficializado como reforço do FC Porto.

"Foram dois anos de Paços ao peito. Dois anos onde nunca escondi o orgulho que tive em representar este clube, quer em Portugal, na Conference League, ou na região Concacaf. Saio com o sentimento de dever cumprido e com amizades que sei que vão durar para sempre. E é a isso que me vou agarrar", escreveu o internacional canadiano nas redes sociais.