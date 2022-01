Declarações do médio da equipa do Paços de Ferreira em reação à derrota, por 2-0, ante o Benfica, no Estádio da Luz, em mais um jogo da 17.ª jornada da Liga Bwin.

Reação: "Entrámos bem no jogo e com 11 jogadores teríamos capacidade para fazer outro resultado. O lance do Otamendi sobre mim seria para algo mais [cartão vermelho]. O Denilson teve a infelicidade de ser expulso [após atingir Grimaldo aos 45 minutos] e a história mudou. Aguentámo-nos na segunda parte, mas com o golo do Grimaldo não deu para mais."

Atitude na segunda parte: "Não podíamos desistir. Mudámos alguns comportamentos, fomos com tudo, tivemos situações, mas o golo do Grimaldo, como disse, complicou tudo."

Veja o lance entre Eustáquio e Otamendi que valeu o amarelo ao argentino: