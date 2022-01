"Eustáquio associado ao FC Porto? O comportamento dele tem sido fantástico"

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, fez a antevisão ao jogo frente ao Famalicão.

O treinador César Peixoto assegurou este sábado que o Paços de Ferreira será fiel às suas ideias em Famalicão, apesar das ausências no ataque, sublinhando a importância de consolidar processos na 18.ª jornada da Liga Bwin.

Na antevisão ao jogo de domingo, referente à primeira jornada da segunda volta do campeonato, o técnico pacense foi lapidar, ao dizer que "os jogadores serão diferentes, mas as ideias iguais" em Famalicão, argumentando que "alterar pode criar dúvidas nos jogadores".

"Temos mexido na equipa, mas, como já disse, confio em todos e os jogadores vão dar uma boa resposta. O que vai mudar são as características dos jogadores, o que aqui e ali pode afetar a dinâmica da equipa, mas em 80% será igual. A equipa está confiante e a crescer", disse César Peixoto.

O técnico pacense identificou no Famalicão "uma boa equipa, com grandes valores individuais", lembrando que "a classificação não corresponde ao valor da equipa".

A palavra de ordem para o Paços será solidificar o que tem apresentado, com César Peixoto a insistir que acredita muito no trabalho, mas sem adiantar pormenores sobre a solução encontrada para o jogo em Famalicão e se a mesma o deixou satisfeito o suficiente para o clube reorientar opções agora que o mercado de transferências reabriu.

"O João Pedro [afastado do jogo com o Benfica após um teste positivo ao coronavírus] é uma dúvida, não sei se poderá aguentar 60 ou 70 minutos ou se será melhor começar no banco. Tivemos de criar alternativas, mas é evidente que prefiro ter todos os jogadores disponíveis", referiu o técnico.

O médio Stephen Eustáquio tem sido muito falado, voltando a ser apontado ao FC Porto, após a saída de Sérgio Oliveira para a Roma, mas César Peixoto preferiu destacar "o compromisso do jogador" com a equipa e os colegas.

"O comportamento do Stephen tem sido fantástico. É um jogador inteligente, que percebe rápido o que se pretende, noto-o motivado e comprometido. É um jogador importante para nós e estou contente com ele", disse, acrescentando que "o Paços continua atento ao mercado" e que "a vir alguém será para acrescentar".

Maracás, Luiz Carlos, Nuno Santos e João Pedro voltam às opções do técnico, que continua sem poder contar com os lesionados Jordi, Jorge Silva, João Vigário, numa lista de ausentes agora extensiva a Denilson Júnior, por castigo, mas sem mais limitações pela pandemia de covid-19.

A propósito da pandemia, César Peixoto deu conta dos cuidados que a equipa tem revelado, destacando o "trabalho fantástico do departamento médico" e "a grande responsabilidade dos jogadores", precisando que "o Paços não facilita", o que inclui a realização de "testes diários" ao grupo de trabalho.

O Paços de Ferreira, no 11.º lugar, com 17 pontos, visita o Famalicão, 16.º classificado, com 15, no domingo, às 18:30, num jogo que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.