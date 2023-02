Remate do médio a bater num jogador do Estoril e a dificultar a ação de Dani Figueira, que não evitou mais um golo do conjunto de César Peixoto

Leia também Benfica Ingleses entre o desejo do Benfica e o plano de Grimaldo Rui Costa até admitia abrir os cordões à bolsa para ficar com o lateral esquerdo espanhol, mas os argumentos financeiros de outros clubes, sobretudo de Inglaterra, Espanha e Itália falam mais alto.