"Estar naquele ciclo terrível de jogos é bom, mas tem os seus efeitos secundários..."

Treinador do Paços de Ferreira, Jorge Simão, espera "embate duro" em Vizela.

O treinador do Paços de Ferreira, Jorge Simão, advertiu este sábado para o "embate duro" no jogo de Vizela, frente a "um bom adversário", na sexta jornada da I Liga, no domingo.

"Olho para este jogo como um embate duro e extremamente complicado, mas não acredito que se torne mais complicado pelo facto de o adversário fazer o primeiro jogo no seu estádio. Por mais caloroso que possa ser o apoio à equipa da casa, esse ambiente não pode ser conflituoso com aquilo que é o nosso desempenho, porque jogamos as mesmas jornadas em casa e fora", disse Jorge Simão, na conferência de antevisão.

O técnico pacense deixou elogios ao Vizela, recém-chegado ao principal campeonato, considerando que "as ideias estão claras no que procuram fazer" em campo.

"É um bom adversário, uma equipa que, independentemente de ter subido de divisão e manter um grande número de jogadores que vêm da II Liga, reforçou-se com jogadores com maturidade, o treinador continuou, as ideias estão claras no que procuram fazer dentro do campo e têm surpreendido neste início de época, pelos resultados e pelas exibições", sublinhou, recordando o último jogo vizelense em Barcelos, frente ao Gil Vicente, em que não ganhou por um centímetro.

Para o Paços, a visita a Vizela será o 11.º jogo oficial da temporada e surge na esteira de uma sobrecarga de jogos pouco habitual na "Capital do Móvel". Jorge Simão relativizou o cenário, lembrando que ninguém pode querer lutar pelos melhores resultados, alcançar a qualificação para uma prova europeia e depois vir lamentar-se do número de jogos realizados.

"Gosto de olhar de uma forma positiva para aquilo que vivemos. Estar naquele ciclo terrível de jogos é uma coisa boa, mas claro que tem os seus efeitos secundários, e é preciso os nossos departamentos ajudarem a gerir. Acabou esse ciclo, tivemos uma pausa que nos permitiu abrandar um pouco o ritmo e temos agora de nos adaptar a um novo ritmo, de semana a semana", concluiu.

O guarda-redes esloveno Igor Vekic, último reforço da equipa no "mercado de verão", integra pela primeira vez a lista de opções do técnico pacense, para um jogo em Vizela em que os laterais Fernando Fonseca e João Vigário e o guarda-redes Jordi, todos por lesão, vão ficar de fora.

Na tabela, o Paços de Ferreira ocupa o nono lugar, com sete pontos, enquanto o Vizela soma cinco e é 12.º. As duas equipas vão defrontar-se no estádio do Futebol Clube de Vizela, no domingo, às 15h30, num jogo que terá arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.