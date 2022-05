"Está aqui um jogador que vai jogar onde quiser. Vamos ouvir muito falar dele"

Nuno Lima, à esquerda, durante um jogo com o Benfica

Paulo Meneses, presidente pacense, antecipa altos voos para o central Nuno Lima, que foi uma das revelações da temporada.

No discurso da gala Aplauso, que premiou jogadores pacenses, Paulo Meneses, presidente dos castores, vaticinou um futuro de sonho ao central Nuno Lima, a revelação pacense.

"Está aqui um jogador que vai jogar onde quiser pela qualidade evidenciada nesta temporada. Vamos ouvir muito falar dele. É um produto das nossas escolas que vai contribuir, e muito, para a qualidade da nossa zona defensiva", disse, já depois de ter elogiado Antunes, que regressou esta época ao clube. "A seriedade e a liderança que emprega no plantel faz com que todos os jogadores assumam uma postura de compromisso. Enquanto ele quiser, será jogador do Paços de Ferreira", vincou.

Denilson Jr., também premiado na gala, e a equipa técnica de César Peixoto mereceram igualmente palavras de incentivo de Paulo Meneses.