"É um gosto estar no banco, olhar para o lado e ver o professor Jesualdo Ferreira"

Pepa abordou com entusiasmo o regresso de Jesualdo Ferreira à I Liga, para liderar o Boavista. A estreia está marcada para amanhã, na Mata Real, e o reencontro anunciado deixa o treinador do Paços de Ferreira feliz.

"Defrontá-lo como treinador é um privilégio". Foi com estas palavras" carregadas de respeito e carinho que o treinador do Paços de Ferreira abordou, este sábado, o regresso de Jesualdo Ferreira à Liga, no comando técnico do Boavista e com estreia marcada para amanhã, na Mata Real. "Volta o professor; mestre tínhamos o Vítor Oliveira, há o engenheiro que toda a gente sabe quem é. O professor foi meu treinador e falo disto com carinho porque é um sábio, que ensinou muita gente, treinadores e jogadores, em termos de posicionamento, de apoios, algo de que já na altura falava e fala-se muito, de há dez anos para cá", comentou Pepa.

"São para aí mais de 350 jogos na I Liga, um dos melhores currículos a nível nacional", sublinhou: "Se calhar, muita juventude não sabe quem é o professor Jesualdo Ferreira. Eu sei e tive o prazer de trabalhar com ele. Defrontá-lo como treinador é um privilégio, estar no banco oposto é um privilégio e não estou aqui a puxar o saco, é a realidade. Estar no banco e olhar para o lado e estar o professor Jesualdo Ferreira é um gosto. Em 90 minutos, sabemos o que vamos encontrar, mais do que a dinâmica coletiva que é normal com alterações, porque a carreira dele foi com um determinado sistema. O Boavista tem plantel, qualidade para ter outra posição.