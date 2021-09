Paços de Ferreira em negociações para transferir Douglas Tanque

Emblema pacense em negociações com clube da Arábia Saudita.

Douglas Tanque está perto de deixar o Paços de Ferreira, transferindo-se para a Arábia Saudita. Os responsáveis pacenses estão em negociações com um clube saudita que pretende contratar o ponta de lança de 27 anos.

O avançado brasileiro termina contrato no final da época, pelo que o Paços de Ferreira pretende fazer um encaixe financeiro antes de janeiro, altura em que Tanque poderia assinar por outro clube, sem qualquer retorno para o emblema da Mata Real.

Esta é a quarta época do avançado no Paços de Ferreira, pelo qual disputou 110 jogos e apontou 38 golos em todas as competições, tendo-se sagrado campeão nacional da II Liga em 2018/19.