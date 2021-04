As palavras de Douglas Tanque para o árbitro que o afastam do jogo com o Benfica

Avançado brasileiro do Paços de Ferreira recebeu ordem de expulsão de Nuno Almeida após a conclusão do jogo dos pacenses em Famalicão

Douglas Tanque, avançado do Paços de Ferreira, foi suspenso por um jogo e condenado a pagar uma multa, por ter sido expulso ao insultar o árbitro Nuno Almeida após o final do desafio dos pacenses em Famalicão, realizado no passado domingo.

No documento sobre as recentes deliberações do Conselho Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), relativas à 25.ª jornada da Liga NOS, pode ler-se que o dianteiro brasileiro teceu "injúrias e ofensas à reputação" do juiz algarvio.

Nuno Almeida escreveu no relatório do jogo entre Paços de Ferreira e Famalicão que Douglas Tanque "após ser advertido disse: "és uma vergonha, vai à merda". Além de ficar fora da receção dos castores ao Benfica, o goleador terá ainda que pagar 612 euros.

O treinador Pepa, questionado em entrevista rápida sobre o sucedido, reconheceu que "os jogadores devem ser equilibrados e ter a cabeça fria" e condenou a atitude do atleta brasileiro. "Não acredito que o árbitro desse o cartão vermelho só porque lhe apeteceu", acrescentou o técnico.