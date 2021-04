Avançado do Paços de Ferreira viu o vermelho direto já depois do apito final

Douglas Tanque foi expulso, com vermelho direto, já depois do apito final do Famalicão-Paços de Ferreira (2-0), partida da 20ª jornada da Liga NOS.

Foi já depois do apito final, que o avançado viu o vermelho direto exibido pelo árbitro Nuno Almeida. Um cartão que o afasta do próximo jogo do Paços, a receção ao Benfica.

A julgar pelas imagens da transmissão televisiva, Tanque foi expulso por palavras dirigidas à equipa de arbitragem.

Em declarações à Sport TV, o treinador pacense, Pepa, disse que a expulsão de Tanque deixou-o preocupado: "Ficamos só com uma opção no ataque. Temos de ter a cabeça fria. A mim cabe-me arranjar uma solução".