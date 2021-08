"Diria até que o Paços de Ferreira venceu o Tottenham de forma escassa"

Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, vinca o caráter histórico do triunfo sobre os "spurs", mas assegura: os castores não se vão deixar deslumbrar.

Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, destacou esta sexta-feira o caráter "contundente" da vitória do clube que lidera sobre o Tottenham, na quinta-feira, em partida da primeira mão do play-off da Conference League.

"Uma vitória contundente, que não deixa dúvidas. Deixa-me feliz, mas, como sempre digo, nada me deslumbra, não é uma vitória que me deslumbra nem resultado negativo que nos derrota. Temos de desfrutar, mas perceber que daqui a dois dias estamos a jogar novamente", começou por referir o líder dos pacenses, em declarações à Antena 1, destacando o contributo do triunfo para o estatuto do futebol nacional.

"Acrescenta valor e ficará certamente para a história, não tentem desvalorizar pelos jogadores que não estiveram presentes [do lado do Tottenham]. Se fazem parte do plantel, é porque têm qualidade e foi contra jogadores dessa qualidade que o Paços venceu. Diria até que vence forma escassa para aquilo que merecia", prosseguiu Paulo Meneses, que dá também os parabéns ao Santa Clara pela vitória sobre o Partizan (2-1) e sublinha o valor do campeonato português.

"O Paços tinha, juntamente com o Santa Clara, uma responsabilidade acrescida de dignificar o futebol português. Acrescentamos valor à responsabilidade de participar numa prova europeia. Parabéns ao Santa Claral que tem feito excelentes provas, tanto na Europa como a nível nacional, acho que é de salientar. Se tivermos esta capacidade, vamos dividindo as assimetrias que existem no campeonato. Prova-se que o campoenato português não é de tão fraca qualidade como às vezes querem fazer crer", rematou.