"Derrota vergonhosa" e não só: o que foi escrito após o Paços de Ferreira-Tottenham

Confira a análise feita ao encontro da primeira mão do play-off da Conference League, que o Paços de Ferreira venceu por 1-0.

Estreia negativa (Sku Sports)

"Nuno Espírito Santo sofreu a primeira derrota como treinador do Tottenham. A equipa não conseguiu sequer forçar uma defesa de André Ferreira no segundo tempo do jogo"



Ex-Flamengo em alta (ESPN)

"O ex-flamenguista [Lucas Silva] foi um tormento na vida dos defensores do Tottenham: muito rápido e fazendo constantes trocas de posição no ataque. No lance do golo, mostrou precisão"



Derrota vergonhosa (Mirror)

"As estrelas marginais do Tottenham sucumbiram a uma derrota vergonhosa por 1 -0 em Paços de Ferreira. Não houve Harry Kane em Portugal, mas não foi o único que teve folga"



Realidade após o City (The Times)

"O Tottenham sofreu uma derrota embaraçosa na nova competição da Europa. Voltou à realidade depois da emocionante vitória sobre o Manchester City, no passado domingo"



Onze alterações fatais (France24)

"Um Tottenham renovado acabou derrotado por 1-0 em Paços de Ferreira. Nuno Espírito Santo fez 11 alterações à equipa que derrotou o City e esta teve uma atuação desconexa"