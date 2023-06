Depois de Welton Júnior, Paços anuncia reforço experiente para a defesa

O defesa brasileiro Ícaro Silva, que representava o Académico de Viseu, vai alinhar no Paços de Ferreira em 2023/24.

Numa breve publicação, o Paços coloca o nome do experiente defesa central, de 34 anos, a legendar a sua foto já com a nova camisola.

A agência Lusa apurou que a ligação de Ícaro Silva ao emblema pacense será de duas temporadas, até junho de 2025.

Ícaro Silva é o segundo reforço do Paços para 2023/24, depois do médio ofensivo brasileiro Welton Júnior, que alinhava no Felgueiras, por empréstimo do Berço, que agora o cede aos pacenses.

Antunes, Marafona e Luiz Carlos já acertaram a renovação e vão continuar a representar o Paços, agora na II Liga, na sequência do 17.º e penúltimo lugar no escalão principal em 2022/23.