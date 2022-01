Defesa central e avançado devem chegar a Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira vai contratar um defesa central, mas também deverá chegar um ponta de lança ao plantel.

O Paços de Ferreira está a ultimar os detalhes para a contratação de um defesa central, prioritário para compensar a impossibilidade de contar com Flávio Ramos, a quem uma lesão grave (fratura do perónio) impôs um final de época prematuro.

Atualmente, o plantel conta apenas com Marco Baixinho, Maracás e Nuno Lima. Os dois primeiros estão, por estes dias, em isolamento e, embora tenham alta a tempo do jogo no Estoril, na segunda-feira, Maracás cumprirá castigo. César Peixoto deverá contar, entretanto, com mais uma opção.

O Paços de Ferreira prepara-se ainda para contratar um ponta-de-lança. A vaga deixada por Douglas Tanque permanece por preencher.