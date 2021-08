Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, fez a antevisão ao jogo com o Tottenham, relativo à primeira mão do play off de acesso à Conference League. A partida está marcada para quinta-feira.

Reconhecendo o natural favoritismo do Tottenham, Jorge Simão pediu que seja dada ao Paços de Ferreira a possibilidade de sonhar com a passagem à fase seguinte. "Deem-nos a possibilidade de lutar pela eliminatória", atirou em conferência de imprensa, esta quarta-feira.

"Teremos de abordar esta eliminatória da Conference League com coragem. Não falo em favoritismo, porque seria abusivo da minha parte, mas vamos lutar, reconhecendo a diferença abismal entre os clubes. Só queremos que nos deem a possibilidade de desempenhar em campo o que temos feito nos treinos e lutar pela eliminatória. Deem-nos a possibilidade de poder desfrutar e lutar pela eliminatória", sublinhou.