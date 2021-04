Declarações do treinador Pepa na antevisão ao jogo com o Rio Ave.

O treinador do Paços de Ferreira quer que a equipa prolongue o que de bom fez em casa do Rio Ave, na receção ao "competente" Belenenses, na 30.ª jornada da Liga NOS, na sexta-feira.

Pepa destacou o empate e, principalmente, a quebra do ciclo negativo de quatro derrotas seguidas como os maiores ganhos do último jogo, em que já conseguiu revisitar o Paços de que mais gosta.

"Queríamos muito ganhar, mas, acima de tudo, queríamos quebrar um ciclo de quatro derrotas. Com a confiança que nunca deveríamos ter perdido, já vimos o nosso Paços", disse Pepa, na conferência de antevisão.

O técnico pacense confessou ter gostado da dinâmica e mobilidade da equipa em vários momentos do jogo de Vila do Conde, reconhecendo que Ibrahim, que repetiu a titularidade agora na ausência do castigado Bruno Costa, veio criar "boas dores de cabeça" na escolha da equipa inicial, para o jogo frente a "uma das melhores defesas do campeonato".

"Os números do Belenenses também dizem que a equipa está em boa forma. É uma equipa muito competente, com miúdos muito competentes, que o Petit está a saber aproveitar dos sub-23, mas também com jogadores com muita experiência e qualidade", referiu.

Para Pepa, "a irreverência e a qualidade" do Belenenses refletem a equipa, que define como "muito organizada defensivamente, em casa ou fora, que procura sempre muita profundidade e consegue sempre criar oportunidades de golo".

"Sentimos que vão ser 90 minutos de grande qualidade, temos de prolongar os momentos [bons] por mais tempo no jogo, com paciência, qualidade e intensidade, para podermos entrar na estrutura adversária", concluiu.

Diaby e Suahele, com problemas físicos, são as únicas baixas para sexta-feira, num jogo em que Pepa volta a poder contar com Bruno Costa, após cumprir castigo.

O Paços de Ferreira, no quinto lugar, com 45 pontos, defronta o Belenenses SAD, 10.º classificado, com 34, no estádio Capital do Móvel, na sexta-feira, às 15:00, num jogo que terá arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.