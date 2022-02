Paços de Ferreira oferece viagem e bilhetes para jogo sexta-feira à noite

Os sócios que queiram apoiar a equipa na sexta-feira têm direito a bilhete e viagem

O Paços de Ferreira publicou, esta segunda-feira, nas suas redes sociais uma mensagem apelativa dirigida aos sócios. Os responsáveis pacenses reconhecem as dificuldades inerentes a uma deslocação a Lisboa num dia da semana, por isso lançaram uma iniciativa no sentido de facilitar a vontade dos adeptos em apoiar a equipa no jogo de sexta-feira, à noite, com o Belenenses.

A mensagem é simples e oferece bilhete e viagem grátis a todos que desejem estar no Estádio Nacional, às 20h15.

"Sabemos que vais fazer um esforço para poder estar no estádio a uma sexta à noite, em Lisboa. Por isso, e reconhecendo a tua dedicação, oferecemos o bilhete e a viagem", lê-se na mensagem publicada hoje nas redes sociais.