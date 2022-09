Chile festeja regresso de Juan Delgado à seleção

ito anos depois, o lateral voltou a ser titular da seleção, num particular com Marrocos.

Juan Delgado foi titular no encontro particular com Marrocos, assinalando, assim, o regresso à seleção do Chile. A inclusão do jogador do Paços de Ferreira na convocatória de Eduardo Berizzo fora assinalada pela Imprensa chilena, que há muito o considerava importante na equipa nacional.

Juan Delgado quebrou quase oito anos de ausência ao figurar no sistema de 3x5x2, atuando numa posição mais avançada à que tem estado habituado no Paços de Ferreira. César Peixoto, quando chegou à Mata Real, adaptou o extremo a lateral-direito com muito sucesso.