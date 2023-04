César Peixoto visa Sérgio Conceição: "Deixe a minha equipa comigo"

Declarações de César Peixoto após o Paços de Ferreira-FC Porto (0-2), da 29ª jornada da Liga Bwin

Sobre Sérgio Conceição: "Devo dizer que agrada-me pouco ver treinadores adversários falar da minha equipa como ele [Sérgio Conceição] falou da minha equipa. O Paços de Ferreira é sempre agressivo, tenta sempre vencer e não só com o FC Porto. Tentamos sempre vencer, compete e é competitiva sempre. O Sérgio Conceição que se preocupe com a sua equipa e que deixe a minha equipa comigo."

Sobre o jogo: "Até à expulsão fizemos um bom jogo. As primeiras oportunidades são nossas. A equipa estava bem organizada defensivamente. Mas o FC Porto com bola, uma equipa grande, motivada e confiante... Até à expulsão a minha equipa esteve muito bem, a sair bem, com perigo. Podíamos até ter feito golo com o Jordan. O Pepe tira a bola de lado..."

O penálti: "Sofremos um penálti que caiu do céu. A partir daí o FC Porto ficou mais confiante, mas nós tentamos puxar a equipa para a frente. O FC Porto ainda teve mais três ou quatro oportunidades, geriu bem e foi um justo vencedor".

A expulsão de Jordan: "Ele não toca no jogador do FC Porto. É forçado! É muito fácil condicionar a minha equipa. Não somos uma equipa maldosa, somos competitivos, queremos competir... Se formos contabilizar, é muito fácil dar amarelo. Há que ter mais respeito pelo clube e pelos jogadores".



Menos um: "Tínhamos um plano de jogo e tivemos de corrigir, para ter mais coragem para criar perigo. Se tivéssemos entrado na segunda parte de 11 para 11, era diferente. O primeiro amarelo ainda aceito. O segundo não toca no jogador. Isso é para vocês analisar, mas se repararem não toca...".

As contas: "Há que trabalhar. O Marítimo perdeu e esta luta é até ao fim, não baixamos a toalha. Não encurtámos a diferença, mas recuperar os jogadores é que era um balão de oxigénio. Hoje tínhamos cinco de fora. Quando estamos condicionados, a equipa tem menos opções e não se torna tão forte".