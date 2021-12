César Peixoto: "Tive dois dias de trabalho, ou seja, não é muito da minha parte esta vitória"

Declarações do treinador César Peixoto após o jogo Tondela-Paços de Ferreira (0-1), da 15.ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Fomos felizes. Creio que fizemos um bom trabalho. Uma primeira parte com alguma dificuldade para ligar o jogo, mas na segunda parte reequilibrámos a equipa, com mais capacidade de pressão. É uma vitória merecida, mas é fruto do trabalho dos jogadores, do Manuel Sousa, de todo o staff. Os jogadores toda a semana estiveram a trabalhar, eu tive dois dias de trabalho, ou seja, não é muito da minha parte esta vitória. Sobretudo, trabalhei psicologicamente, muito cirúrgico no que tinha de fazer, na estratégia para o jogo e penso que fomos felizes e uns justos vencedores."

O que disse: "Disse-lhes [aos jogadores] que tinha feito um estudo muito detalhado individualmente e coletivamente da equipa e dos aspetos positivos e menos positivos, mas que não conseguia ainda ter a noção do caráter, da personalidade, da alma e sentir a alma desta equipa, sentir o grupo e o espírito do grupo, porque tinha estado dois dias com eles e isso não se estuda, sente-se e foi isto que nos fez hoje, além da organização, da estratégia, do trabalho, do empenho dos jogadores, o acreditar no que lhes pedi, foi este espírito de equipa, esta alma que nos fez hoje ser competitivos."

Bola: "Quero e queremos todos ter mais bola, ter mais capacidade de ter bola, ter mais capacidade de ser dominante, mas isto tudo tem o seu tempo. Este trabalho advém da equipa técnica anterior. Esta vitória é a capacidade dos jogadores e esta vitória quero dedicar também aos adeptos que sofrem já há uns tempos e é para eles que nós também trabalhamos, que representamos este clube e parabéns a todos."

ADN: "Para o próximo jogo teremos mais tempo para preparar o jogo, 10, 11 dias, teremos mais tempo para preparar a equipa e conforme os dias que vamos trabalhando, a equipa vai ficando com o nosso ADN e com a nossa ideia de jogo e com certeza vamos ficar mais fortes."