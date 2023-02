César Peixoto: "Tem de haver VAR com as equipas pequenas e não só para os grandes"

Declarações de César Peixoto após o Portimonense-Paços de Ferreira (1-0), partida da 18ª jornada da Liga Bwin

Queixas da arbitragem: "Na primeira parte há um lance pior[do o da expulsão de Maracás], com o Pedrão, que nem amarelo é. Não entrámos tão bem assim, criámos três, quatro ocasiões, fomos superiores na primeira parte. Tentámos conter o Portimonense e, mesmo com dez, tivemos mais uma ou outra oportunidade na segunda parte."

Mais respeito: "Vai ser contra tudo e todos, é muito fácil bater no Paços de Ferreira, que está em último lugar e tem de haver mais respeito pela instituição, pelo grupo, pelos adeptos, tem de haver respeito por quem trabalha. Tem de haver VAR com as equipas pequenas e não só para os grandes, porque ficou por marcar um penálti sobre o Nico [Gaitán]."

Injustiça: "Foi um resultado muito injusto. Sinto um orgulho enorme na equipa, sempre organizada e unida, com um espírito fantástico. Vão levar connosco até final. Temos de dar a volta por cima já no próximo jogo. Fomos constantemente condicionados, com faltas a empurrar-nos para trás, e não merecíamos porque tenho um grupo fantástico de profissionais. Vai ser até ao último jogo, a equipa acredita, joga, cria situações para golo, é uma equipa feliz e alegre no seu futebol e isso dá-nos garantias para o futuro".