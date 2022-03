César Peixoto renova com o Paços de Ferreira

Anúncio feito depois da vitória, por 2-1, na receção ao Moreirense na 27ª jornada da Liga Bwin

O treinador César Peixoto renovou contrato com o Paços de Ferreira. O anúncio foi feito pelo presidente Paulo Meneses logo após a vitória sobre o Moreirense, por 2-1, partida da 27ª jornada da Liga Bwin.

Com a vitória alcançada este domingo, a segunda consecutiva, o Paços de Ferreira segue no nono lugar, com 33 pontos, ficando assim bem mais perto de garantir a permanência.

César Peixoto foi o treinador escolhido pela direção presidida por Paulo Meneses para suceder a Jorge Simão no comando técnico da formação dos castores, tendo sido anunciado a 16 de dezembro.

"Não gosto de tabus, por isso chegou a altura de revelar o que já estava combinado a algumas semanas: o César Peixoto vai ser treinador do Paços de Ferreira na próxima época. Quero enaltecer, além da qualidade técnica, a qualidade humana que veio dar a este clube, curiosamente, talvez, a equipa técnica mais contestada nos últimos anos", disse este domingo, Paulo Meneses.

César Peixoto assinara até final desta temporada, com o clube a acionar a opção de renovação por mais uma temporada.